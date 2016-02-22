ضبط 120 ألف شجرة خشخاش بمنطقة "جبل الراحة" بجنوب سيناء

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، من ضبط 120 ألف شجرة خشخاش التى يتخلص منها مخدر الأفيون، منزرعة على مساحة 5 أفدنة بمنطقة جبل الراحة دائر قسم شرطة أبو رديس.

كانت معلومات قد وردت للعميد فاروق أحمد القرن، مدير البحث الجنائى ، بمدير أمن جنوب سيناء، وبعرض المعلومات على اللواء مجدى موسى، مدير الأمن ، كلف العميد أحمد فاروق القرن بتجهيز مأمورية وشن حملة للقضاء على كل الزارعات المخدرة بالمنطقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 120 ألف شجرة خشخاش التى يتخلص منها مخدر الأفيون، منزرعة على مساحة 5 أفدنة .

تم تحرير المحضر اللازم، وحرق محتويات المزرعة ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

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