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دعم ميناء "السد العالى" بـ17 عامود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية

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دعم ميناء "السد العالى" بـ17 عامود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية دعم ميناء "السد العالى" بـ17 عامود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية
وافق اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، على دعم ميناء السد العالى، بـ17 عامود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.

صرح بذلك أسعد عبد المجيد، مدير ميناء السد العالى بأسوان، والذى أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أعمدة الإنارة التى تعمل بالطاقة الشمسية، ستساعد على استمرار إضاءة منطقة رصيف الميناء ليلاً حتى مع انقطاع الكهرباء بالميناء، ومساعدة المسافرين فى الرحلات التى تصل قادمة من السودان فى وقت المساء.


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