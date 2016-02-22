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المصريين الأحرار: لدينا خطة لتسويق قرارات الحكومة حول أزمة "الأمناء" دوليًا

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المصريين الأحرار: لدينا خطة لتسويق قرارات الحكومة حول أزمة "الأمناء" دوليًا المصريين الأحرار: لدينا خطة لتسويق قرارات الحكومة حول أزمة "الأمناء" دوليًا
قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب ينتظر صدور تشريعات حاكمة لحل أزمة تجاوزات أمناء الشرطة، مؤكدا أن الدولة مدركة لحجم الخطورة التى تتعرض لها من ممارسات بعض العاملين بالشرطة.

و أضاف وجيه لـ"اليوم السابع "، أن الحزب سيضع خطته للتحرك الدولى فور صدور إجراءات حقيقية للحكومة فى هذا الصدد، لتسويقها عالميا و التأكيد على أن الدولة والبرلمان لن يقبلوا بإهدار كرامة المواطن بعد ثورتين.

و أشار أنه لا داعى للتسويق الوهمى فى الوقت الراهن قبل صدور قرارات جذرية، مشددا على أن الحزب مشارك فى كثير من المنظمات الدولية والتى يمكن من خلالها تحسين صورة .

و أوضح وجيه أن تحسين علاقة مصر بالعالم على رأس اولويات حزب المصريين الأحرار، كما أنه حريص على تنظيم زيارات دائمة لنوابه للجهات الرسمية بالخارج.


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