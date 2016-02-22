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انتحار طالب بشبرا الخيمة شنقاً بسبب 5 جنيهات

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انتحار طالب بشبرا الخيمة شنقاً بسبب 5 جنيهات انتحار طالب بشبرا الخيمة شنقاً بسبب 5 جنيهات
تلقى قسم ثان شبرا الخيمة بلاغاً من مستشفى المطرية بوصول "أحمد. م.ف.ج" 13 سنة طالب بالصف الأول الإعدادى ومقيم بعزب ناصر جثة هامدة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار إحمرار حول الرقبة ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى، وبسؤال والده "مطيع. ف.ج" 38 سنة عامل بوفيه بشركة "جيت" للمقاولات، أكد قيام نجله بشنق نفسه مستخدماً رباط الحذاء وتعليقه بـ"جنش" المروحة داخل غرفته، وذلك لقيامه بمعاقبته لإستيلائه منه على مبلغ 5 جنيهات بدون علمه.

وبسؤال والدته "سماح. أ.ى" 35 سنة ربة منزل، أيدت كلام زوجها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1723 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة، وجارى العرض على النيابة العامة.

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