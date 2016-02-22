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"الصحة" تخصص ماكينات غسيل كلوى لمرضى "الإيدز" بالمحافظات

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"الصحة" تخصص ماكينات غسيل كلوى لمرضى "الإيدز" بالمحافظات "الصحة" تخصص ماكينات غسيل كلوى لمرضى "الإيدز" بالمحافظات
أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه تم تخصيص ماكينات للغسيل الكلوى لمرضى الايدز ببعض مراكز الغسيل بالمحافظات وسيتم تعميم التجربة على باقى المحافظات قريبا.

وقال رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم رعاية مرضى الايدز فى كافة المحافظات وفق البرامج العلاجية المحددة لهم، موضحا أن مرض الايدز كأى مرض يجب التعامل مع المصاب به بشكل طبيعى.


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