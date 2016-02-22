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بالفيديو..شيخ الأزهر ومجلس حكماء المسلمين يتوجهون للقاء الرئيس الإندونيسى

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بالفيديو..شيخ الأزهر ومجلس حكماء المسلمين يتوجهون للقاء الرئيس الإندونيسى بالفيديو..شيخ الأزهر ومجلس حكماء المسلمين يتوجهون للقاء الرئيس الإندونيسى
يستقبل الرئيس الإندونيسى، جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومجلس حكماء المسلمين، بعد وصولهم أمس الأحد، إلى العاصمة جاكرتا، على متن طائرة خاصة، يرحب خلالها الرئيس بشيخ الأزهر.

كما يزور شيخ الأزهر مقر مجلس العلماء الإندونيسيين، ثم يترأس اجتماع مجلس حكماء المسلمين، مساء اليوم الاثنين، وكان الإمام الأكبر قد وصل إلى مطار حليم الخاص، على متن طائرة خاصة قادما من أبوظبى، فى زيارة تستغرق عدة أيام، هى الأولى له لدول شرق آسيا.


>بالصور.. وصول شيخ الأزهر إلى جاكرتا واستقبال رسمى بحضور سفير مصر بإندونيسيا

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