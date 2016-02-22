أفراد الشرطة بالغربية يسلمون أسلحتهم بعد انتهاء خدمتهم بالمراكز والأقسام

استجاب عدد كبير من أفراد الشرطة، للمبادرة التى أطلقها اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، أمس الأول السبت خلال اجتماعه بهم بإدارة شرطة النجدة، وسلموا أسلحتهم بعد انتهاء خدمتهم فى غرفة "السلاحليك" ببعض المراكز والأقسام.

وأوضح مدير أمن الغربية، لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة لاقت ترحيبا واسعا من جانب أمناء وأفراد الشرطة الذين قرروا تسليم سلاحهم بعد انتهاء خدمتهم، مشيرا أن بعض الأفراد بإدارة مرور الغربية وإدارة الترحيلات ومركز شرطة قطور وقسمى أول وثان طنطا سلموا أسلحتهم وانصرفوا إلى منازلهم على أن يقوموا باستلامها مرة أخرى فور عودتهم لعملهم.

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