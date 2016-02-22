إخماد حريق مصنع فوه بكفرالشيخ وخروج حالات الاختناق و500 ألف جنيه خسائر

تمكن رجال الدفاع المدنى من إخماد حريق مصنع الغزل "شيوب" بحى العلوى فى مدينة فوه، الذى شب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، والتهمت النيران محتويات المصنع، ولم تمتد النيران للمصانع المجاورة.

واستمر الحريق لمدة أربع ساعات، أتت على كل محتويات المصنع، وأصيب 10 أشخاص بحالات اختناق، لتصاعد الدخان الكثيف ومشاركتهم فى إخماد الحريق حتى لا يمتد للمنازل والمصانع المجاورة، خاصة أن منطقة العلوى بفوه بها العديد من مصانع الغزل والقطن.

وقال المهندس محمد أبو غنيمة، رئيس مركز ومدينة فوه، إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران التى اشتعلت بمصنع غزل شيوب فوه، وتم إسعاف حالات الاختناق وخرجت من مستشفى فوه المركزى، وأن الحريق أسفر عن خسائر قدرها حوالى 500 ألف جنيه، مؤكدا أن سيارات الإطفاء ما زالت بالموقع خشية إعادة الاشتعال مرة أخرى بسبب الأقطان والمواد القابلة للاشتعال بالمصنع.

وأضاف أبو غنيمة أنه سيتم تشكيل لجنة لمعرفة سبب الحريق وحصر الخسائر، مشيرا إلى أن منطقة العلوى بها العديد من المصانع، ومن المتوقع حدوث حرائق بتلك المصانع لأسباب متعددة، منها الماس الكهربائى، أو الإشعال الذاتى من خلال استخدام الأدوات فى مصانع الغزل، منها الفتاحات التى تستخدم بمصنع الغزل التى تؤدى لاشتعال النيران بالغزل والصوف المتواجد بالمصنع.

وقال رئيس مدينة فوه إنها ليست المرة الأولى التى تتعرض المصانع هنا بفوه للحريق، فقد تعرض مصنع زغلول علام بحى العلوى المجاور للمقابر لحريق الأسبوع الماضى، وأتت النيران على محتويات المصنع، وتكررت الحرائق العام الماضى أربع مرات.

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