مرسوم أميري بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة كلباء

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة كلباء.

ونص المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2016م في مادته الأولى على أن يُشكل المجلس البلدي لمدينة كلباء برئاسة محمد عبدالله علي سيف الزعابي، وعضوية كل من: سعيد سالم أحمد خميس النقبي، محمد سالم الشحم الكندي، عبدالله محمد عبدالله الأميري، عبدالله غانم سيف غانم الزعابي، سيف حمد علي بن عفيد القايدي، خلفان سعيد راشد الكندي، سالم عبدالله سالم بن سويدان ، راشد سيف خميس سعيد المزروعي.

كما نصت المادة الثانية من المرسوم على أن ينتخب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له بين الأعضاء ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين ميلاديتين تبدأ من أول اجتماع له ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.ويُعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.