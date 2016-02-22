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بدء التشغيل التجريبى لمستشفى الهلال للتأمين الصحى بدمياط اليوم

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بدء التشغيل التجريبى لمستشفى الهلال للتأمين الصحى بدمياط اليوم بدء التشغيل التجريبى لمستشفى الهلال للتأمين الصحى بدمياط اليوم
أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، فى تصريحات صحفية، أنه سيبدأ، اليوم الاثنين، التشغيل التجريبى مرحلياً لمستشفى الهلال التابعة لهيئة التأمين الصحى بدمياط، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وذلك لحين تحديد موعد افتتاح المستشفى للعمل بكامل قوته، واستكمال باقى التجهيزات الطبية بعد توقف حوالى 3 سنوات.

ويضم المستشفى 36 سرير لثلاثة أقسام، وهى الأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجراحة العامة، وغرفتين عمليات وعناية متوسطة ومعمل تحاليل ومعمل PCR وقسم أشعة عادية وأشعة للموجات فوق الصوتية.

وأضاف المحافظ أنه تم دفع العمل بالمستشفى بعد تدخله لإنهاء الخلاف الذى استمر لمدة عام بين مديرية الإسكان وهيئة التأمين الصحى بخصوص أعمال ترميم المستشفى، لافتاً إلى أنه كلف لجنة من إدارة التفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة لمتابعة كافة الأعمال والتجهيزات بالمستشفى، والتى سيتم افتتاحها قريباً لخدمة مرضى التأمين الصحى.

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