اشرب عصير برسيم.. البرسيم وبذوره يحوى فوائد مذهلة للشعر والهضم

بذور البرسيم مفيدة للجسم والصحة، ويجهل الكثيرين توافرها لدى العطارين، وأنها لها تأثيرات صحية جيدة.

يوضح الدكتور محمد منيسى أستاذ الجهاز الهضمى أن بذور البرسيم من البذور المفيدة للغاية، وحاليا تصنع منها بعض العقاقير التجميلية، وتعاطيها يجب أن يكون تحت إشراف طبى واستشارة مختص لتحديد إمكانية تناولها وحجم جرعاتها لأن الإسراف فى تناولها غير صحى بالطبع.

ويضيف أستاذ الجهاز الهضمى: يساعد البرسيم وبذوره حسب فى تحسين حالة الشعر المتساقط الذى يتقصف بسهولة، حيث يقوى بصيلاته وجذوره ويساعد على إطالته، وهو كمشروب جيد للجهاز الهضمى والهضم وسلامة الأمعاء وتحسين حالتها شريطة عدم الإسراف فى تناوله.

وأشار الدكتور إلى أن مغلى بذور البرسيم يعمل كمزيل للبكتيريا والمشكلات والتراكمات المعوية، ويمكن الحصول على كل هذه الفوائد الهائلة من خلال عصر أعواد البرسيم الأخضر الذى يعتقد البعض أن الإنسان لا يتناوله، بينما يساعد تناوله على الاستفادة السريعة من فوائده وعناصره الكثيرة وأهمها غناه بالحديد والفيتامينات المختلفة، وبعض العناصر الهامة للجسم كالكالسيوم المفيد للعظام.

وتابع: بعض الباحثين يعتبرون البرسيم من أهم المشروبات التى تساعد فى زيادة دفاعات الجسم ضد الأمراض وتقوية الجسم والصحة بشكل عام.