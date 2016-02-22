باحث فى التنمية المجتمعية يطالب وزارة الشباب والرياضة بتغيير برامج خدماتها فى سيناء

طالب "وليد فهمى"، الكاتب والباحث فى التنمية المجتمعية، وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بضرورة تغيير البرامج التنفيذية التقليدية المقدمة لشمال سيناء، واختيار برامج تأهيلية وتدريبية غيرنمطية معايشة للواقع ونابعة من مفكريها وملائمة لطبيعتها وطبيعة الافكار الموجودة بالمجتمع.

وقال فهمى لـ "اليوم السابع"، رغم من كثرة البرامج المقدمة من وزارة الشباب الإ أن الأفكار المتطرفة مازلت تاخذ مسارها والفئات المستهدفة أغلبها لم تصل البرامج لهم حتى الأن، وأغلب البرامج قديمة وغير مناسبة لطبيعة مايعانيه ابناء شمال سيناء فى الواقع، وأغلب مدربيها من خارج المحافظة، وبثقافات مختلفة واتجاهات غير معروفة.

وأشار "فهمى"، أنه تقدم بأكثر من برنامج وأكثر من فكرة للوصول للفئات المستهدفة، والعمل على تدريبهم بشكل يتناسب مع الواقع، الإ أن الأوراق مازلت فى الأدراج المغلقة لدى المسؤلين، وتتم الوعود دون التنفيذ.

وتابع قائلا "من المؤسف أن الفجوة الفكرية تزداد فى كل يوم لدى أبنائنا، ونحن مازلنا على نفس الوتر نلتقط الصور دون معرفة كيفية الوصول لنتائج، وأنه يرى ضرورة إعادة صياغة هذه البرامج من قبل مفكرى سيناء وتفعيلها فى أسرع وقت".

ونبه لخطورة غياب دور وزارة الثقافة غيابا تاما، وعدم تواجدها نهائيا خصوصا بأنها لديها مهام كبير يساعد ويدعم المجتمع بجانب وزراة الشباب والرياضة.