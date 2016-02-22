بالصور.. اختناق 10 أشخاص فى حريق مصنع للغزل بفوه

قال المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مجلس مدينة فوة، أن 10 أشخاص أصيبوا بحالات اختناق جراء حريق هائل شب بمصنع الغزل " شيوب" بمنطقة العلوى بفوه، التى يوجد بها عدد من المصانع.

وتبين من المعاينات الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائى، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع المصنع لمحالة السيطرة على الحريق، حيث زاد نشاط الرياح والطقس السىء من شدة ارتفاع ألسنة النار

>وتواجدت 6 سيارات للدفاع المدنى، و5 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى فوه المركزى وفوه للتأمين الصحى.

واستمر الحريق لمدة أربع ساعات ونصف، أتت على كل محتويات المصنع، واضطر رجال الدفاع المدنى وأهالى فوه لهدم بعض جدران المصنع للدخول وإخماد الحريق.



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