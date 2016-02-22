الثلاثاء.. انطلاق فعاليات مسابقة الإبداع الشعرى للشعر البدوى بسيناء

تنطلق الثلاثاء القادم فعاليات مسابقة الابداع الشعرى للشعر البدوى بسيناء، فى موسمها الثالث والتى ينظمها نادى الشعر البدوى بسيناء بالتعاون مع مديرية الثقافة بشمال سيناء.

وقال عطالله الجداوى رئيس نادى الشعر البدوى أن الفعاليات ستنظم هذه الدورة فى مدينة بئر العبد، يومى الثلاثاء والأربعاء، فى اليوم الأول تتضمن تصفيات المجموعة الأولى من الشعراء،عرض تراثى، وتصفيات المجموعة الثانية، واستعراض مواهب شعرية.

وفى اليوم الثانى، تصفيات المجموعة الاولى " قصيدة حرة ـ مجاراة ـ ارتجال، وعرض تراثى " مبارزة شعرية بين شعراء "، وتصفيات المجموعة الثانية " قصيدة حرة ـ مجاراة ـ ارتجال"، وعرض فيلم وثائقى، واعلان النتائج وتكريم اصحاب المراكز من الاول للرابع.

وتختتم الفعاليات مساء الأربعاء بأمسية شعرية للشعراء الفائزين تصاحبها عروض تراثية ومداحلات لكبار شعراء سيناء سواء بالحضور الشخصى او عبر وسائل الاتصال.