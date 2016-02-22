وفاة سائق فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق "سوهاج - البحر الأحمر"

شهد طريق سوهاج البحر الأحمر بالكيلو 60 ‏دائرة مركز أخميم شمال محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارتين، ما نتج عنه وفاة سائق وحدوث بعض التلفيات بالسيارتين.

وكان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغاً من مركز شرطة أخميم بوقوع حادث تصادم على طريق سوهاج البحر الأحمر ووجود متوفى.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة أخميم ‏أنه أثناء قيادة "حسام . ع . أ" 24 سنة سائق ويقيم بالخانكة "قليوبية " ‏السيارة رقم 631 ج . ج . ق على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة رقم 916 ق و د " نقل " ‏قيادة "عماد .

>ف .ب" 50 سنة سائق ويقيم شبرا الخيمة " قليوبية " قادمة فى الاتجاه المقابل، ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، وحدثت بعض التلفيات بالسيارتين.

>وبسؤال "عبد الفتاح . أ .ق" 63 سنة بالمعاش، ويقيم بشارع عمرو بن العاص الخانكة " قليوبية" والد المتوفى، وأيد ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات ‏إدارة البحث الجنائى ذلك، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2528 جنح المركز لسنة 2016.