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حبس حداد لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالوراق

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حبس حداد لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالوراق حبس حداد لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالوراق
أمرت نيابة الوراق بحبس "حداد" 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وحيازة اجزاء من أسلحة وأدوات تستخدم فى التصنيع.

وردت معلومات للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق تفيد إدارة "حداد" لورشة لتصنيع الأسلحة النارية وترويجها على عملائه.

وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته أجزاء من أسلحة خرطوش معدة للتصنيع وأدوات يستخدمها المتهم فى تصنيع الأسلحة الخرطوش، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه وتولت النيابة التحقيق.

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