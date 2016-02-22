ماس كهربائى يتسبب فى حريق منزل عامل بطما فى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق شبّ بناحية قرية الأغانة دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج بمنزل عامل، بسبب ماس كهربائى دون حدوث خسائر بالأرواح.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى، مأمور مركز شرطة طما يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية دون حدوث خسائر بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد خلف، رئيس مباحث مركز شرطة طما بنشوب الحريق بمنزل ملك "حمدى.ع.ع" 59 سنة عامل ويقيم بذات الناحية لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية، أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 832 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.