أخبار عاجلة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ماس كهربائى يتسبب فى حريق منزل عامل بطما فى سوهاج

Google+ Print
ماس كهربائى يتسبب فى حريق منزل عامل بطما فى سوهاج ماس كهربائى يتسبب فى حريق منزل عامل بطما فى سوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق شبّ بناحية قرية الأغانة دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج بمنزل عامل، بسبب ماس كهربائى دون حدوث خسائر بالأرواح.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى، مأمور مركز شرطة طما يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية دون حدوث خسائر بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد خلف، رئيس مباحث مركز شرطة طما بنشوب الحريق بمنزل ملك "حمدى.ع.ع" 59 سنة عامل ويقيم بذات الناحية لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية، أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 832 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365