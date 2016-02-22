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شرطي يخطف ويهتك عرض مضيفة طيران

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شرطي يخطف ويهتك عرض مضيفة طيران شرطي يخطف ويهتك عرض مضيفة طيران

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس قضية اتهام شرطي خليجي في العقد الخامس من العمر خطف مضيفة طيران آسيوية من سيارتها أثناء توقفها على جانب الطريق، بالحيلة والخداع، وهتك عرضها داخل مركبته.

وتفيد تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ادعى للمجني عليها بعدما شاهدها متوقفة بأحد المواقف النظامية، بأنه موظف في هيئة الطرق والمواصلات، وطلب إليها إبراز رخصة قيادتها فأخبرته أنها نسيتها في السكن، فدعاها للركوب لإحضارها، والتأكد منها، فوافقت بعد أن علمت أنه موظف عمومي وأنه جاد في طلبه، وبعدما ركبت معه اصطحبها في جولة داخل منطقة أبو هيل، دون أن يأخذها إلى مسكنها، واستغل خلوته بها وهتك عرضها بعد أن رفضت طلبه بممارسة الرذيلة معه داخل السيارة.

كما جاء في لائحة الاتهام أن المجني عليها اضطرت لإعطاء المتهم رقم هاتفها، بعدما طلبه منها لأنها كانت خائفة منه، ووعدها بالاتصال بعدما نزلت من سيارته، وسارت باتجاه سيارتها، قبل أن تبلغ جهة عملها التي أخبرت الشرطة.

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