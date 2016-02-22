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بالفيديو – صلاح يسجل هدفين في دقيقتين.. أحدهما من زاوية مستحيلة

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بالفيديو – صلاح يسجل هدفين في دقيقتين.. أحدهما من زاوية مستحيلة بالفيديو – صلاح يسجل هدفين في دقيقتين.. أحدهما من زاوية مستحيلة

سجل محمد صلاح نجم روما الهدفين الثالث والرابع لفريقه في شباك باليرمو خلال مواجهة الفريقين بالجولة 26 للدوري الإيطالي.

وجاء الهدف الثالث لروما والأول لصلاح بعد انطلاقة عقب تمريرة من إدين دجيكو سددها صلاح بيساره في الزاوية البعيدة في الدقيقة 60.

وبعد دقيقتين..

أحرز صلاح الهدف الرابع والثاني له عقب استلام الكرة بشكل سيء بعد تمريرة ناينجولان، لكنه كافح واشترك مع الحارس فاتجهت الكرة على خط المرمى، لكن من زاوية مستحيلة حولها النجم المصري في الشباك.

وسجل صلاح هدفيه الثامن والتاسع مع روما هذا الموسم في شباك باليرمو.

شاهد الهدفين

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فيديو اليوم السابع

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