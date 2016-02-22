مدرب الزمالك - مرتضى منصور: نفاضل بين ماكليش واثنين أخرين.. والقرار اليوم

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف فريقه من تعيين مدرب جديد خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الزمالك عن مدرب أجنبي جديد، ليكون خلفا لأحمد حسام ميدو الذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليزيونية لبرنامج "اللعبة الحلوة": "الزمالك أرسل وفدا إلى إنجلترا على نفقتي الخاصة مكون من أحمد مرتضى منصور، أمير مرتضى منصور، خالد رفعت مدير التسويق ومحمد زيدان بما أنه يجيد اللغة الألمانية".

مرتضى منصور أتبع "تفاوضنا في البداية مع هاري ريدناب لكنه طلب راتب 200 ألف دولار شهريا، ووصلنا معه إلى 150 ألف لكننا رفضنا بسبب أن الرقم مبالغ فيه".

وأضاف "اتجهنا نحو أليكس ماكليش والذي طلب 70 ألف ثم وصل الرقم إلى 50 ألف دولار فقط وهو رقم مناسب، لكننا نتخذ قرارنا بعد".

مرتضى استرسل قائلا "الوفد اتجه بعد ذلك إلى إسبانيا ويتفاوض حاليا مع مدربين أحدهما إسباني والأخر ألماني".

"أما الثنائي جوزفالدو فيريرا وفييرا فلن يعودا للزمالك أبدا، والزمالك لن يعيد أي مدرب هرب من النادي من قبل مهما حدث، حتى لو كان فييرا قد رحل عن الفريق في فترة ممدوح عباس فقد هرب من النادي، ولذلك فلن يعود أبدا".

وأتم "القرار النهائي للمدرب المقبل سنتخذه اليوم وربما خلال نصف ساعة فقط من الآن، والمفاضلة بين هؤلاء الثلاثة".

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