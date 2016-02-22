مرتضى منصور: استبعاد مصطفى فتحي؟ اقسم بالله لم أتدخل في القرار

أقسم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عدم تدخله في أمر استبعاد مصطفى فتحي جناح الفريق من قائمة مباراة الاتحاد السكندري في لقاء الفريقين يوم الأثنين.

واستدعى محمد صلاح المدير الفني المؤقت للزمالك 20 لاعبا ليس من بينهم مصطفى فتحي.

وقال منصور عبر برنامج اللعبة الحلوة يوم الأحد: "أقسم بالله لم أتدخل في استبعاد مصطفى فتحي وليس لي أن أناقش الجهاز الفني في القائمة المستدعاة".

وأضاف "قلت لمصطفى فتحي قبل يومين أنني سأكمل إجراءات تعديل عقده مع الزمالك.. فكيف لي أن أطلب استبعاده؟"

وأتم "لا يمكنني تقييم أي لاعب في الجهاز الفني، من حقي أسأل فلان لماذا لا يلعب حتى أعرف إن كان يتمارض أو مصاب أو متمرد وأيضا لأن هناك جهات تحاسبني على شراء لاعبين بملايين ولا يشاركون".

وشارك مصطفى فتحي مع محمد صلاح في مباراة وادي دجلة التي انتهت بالتعادل 1-1 ثم جلس على دكة بدلاء مباراة أسوان التي فاز فيها فريقه 1-0 قبل أن يخرج من القائمة أمام الاتحاد.