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مرتضى منصور لرئيس اتحاد اليد: تذكر ما فعلته بحسن مصطفى قبلك

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مرتضى منصور لرئيس اتحاد اليد: تذكر ما فعلته بحسن مصطفى قبلك مرتضى منصور لرئيس اتحاد اليد: تذكر ما فعلته بحسن مصطفى قبلك

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نظيره خالد حمودة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بسبب سماحه بحضور الجمهور خلال مباريات مسابقات اللعبة.

وكانت بعض الجماهير قد اقتحمت مباراتي الأهلي أمام بترول أسيوط والجزيرة خلال اليومين السابقين في بطولة الدوري، وهاجموا مرتضى منصور فيها.

وقال مرتضى مصنور في تصريحات تليزفزيونية: "لا أعرف لماذا يسمح خالد حمودة رئيس اتحاد اليد بدخول الجمهور، وأنا أحذره مما يفعله لأنه يعرض الجمهور للخطر بقارراته".

مرتضى أتبع "كرة اليد هي اللعبة الوحيدة التي تسمح حاليا بدخول الجمهور، ولا أعرف السر وراء ذلك".

وأتم "أنا أحذره، تذكر ما فعلته مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد من قبلك، وتعلم من الدرس جيدا حتى لا يتكرر الأمر معك".

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