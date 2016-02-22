بالصوت - مارتن يول لـ في الجول: هذا هو انطباعي عن الأهلي بعد مكالمة ميدو وغالي

يتحدث الهولندي مارتن يول المدير الفني الذي اقترب من قيادة الأهلي لأول مرة لـFilGoal.com عن انطباعه عن العمل في مصر مع الفريق الأحمر، ودور أحمد حسام "ميدو" وحسام غالي.

واقترب الأهلي من إتمام التعاقد مع يول، بعدما اتفق محمود طاهر شفهيا بالفعل مع المدرب الهولندي.

وحرص FilGoal.com على التحدث مع المدرب الهولندي المخضرم الذي قاد ميدو وغالي في توتنام هوتسبرز من قبل، عن انطباعه عن العمل في مصر ومع الأهلي.

كما تحدث يول عن دور ميدو وغالي في إقناعه بفكرة العمل في مصر.

وكل ما يلي على لسان مارتن يول لـFilGoal.com ..

"بالتأكيد أحببت فكرة العمل في مصر، فأنا متابع جيد للكرة المصرية بسبب ميدو الذي كان لاعبا معي في أياكس وفي توتنام هوتسبرز".

"كما أنني تعاقدت مع حسام غالي من فينورد لينضم إلى توتنام فهو كان يمتلك موهبة جيدة جدا وهو الآن قائد فريق الأهلي".

"وبالنسبة لي فالزمالك فريق كبير والأهلي فريق كبير جدا، فهو الفريق الأكبر في الشرق الأوسط، والتعليقات التي وصلتني من غالي وميدو كانت إيجابية للغاية".

"امتلك انطباعا إيجابيا عن الكرة المصرية".

"بالتأكيد، أعرف الكثير عن مصر فهي بلد كبير يتجاوز عدد سكانه 80 مليون نسمة".

"أعرف مصر بسبب الفوز بكأس إفريقيا ومن ميدو وغالي، ومصر بلد رائع وشعبها أيضا".

"من الجيد العمل في مصر، فالأهلي هو النادي الأكبر في مصر ولديه 40 أو 50 مليون مشجع كما أخبرني ميدو".

"وإذا استمعتم إلى غالي، فهو منحني انطباعا جيدا".

"بالتأكيد لازلت أحب ميدو وغالي بعد أن عملت معهما في أياكس وتوتنام".

"فعملت مع ميدو مرتين، ومع غالي عندما كان لاعبا صغيرا انضم لي من فينورد".

"لذلك استمعت لرأيهما، كان لدي عدد من الاستفسارات ولكن بالتأكيد الكل يعرف أن مصر بلد رائع، لذلك سيكون من الجيد العمل في مصر، لم لا؟".

استمع إلى التصريحات

اقرأ أيضا ..

في الجول يكشف - تفاصيل تعاقد الأهلي المنتظر مع يول

خبر في الجول - خطوة واحدة تفصل يول عن الأهلي

ميدو يكشف لـ في الجول: تفاصيل المكالمة مع مارتن يول.. لم يفاوض الزمالك من الأساس

حسام غالي: مارتن يول اتصل بي للسؤال على أحوال مصر