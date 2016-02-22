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خبر في الجول - مدرب الأهلي.. طاهر يستعجل حسم الملف مبكرا لسببين

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خبر في الجول - مدرب الأهلي.. طاهر يستعجل حسم الملف مبكرا لسببين خبر في الجول - مدرب الأهلي.. طاهر يستعجل حسم الملف مبكرا لسببين

مازال البحث جاريا وإن كان مارتن يول الأقرب. الأهلي لم يعلن رسميا عن المدرب الجديد، والذي سيتولى مهمة الفريق في المرحلة المقبلة.

ويبحث الأهلي عن مدرب أجنبي جديد ليتولى المهمة خلفا لجوزيه بيسيرو الذي ترك الفريق وانتقل لتدريب بورتو البرتغالي، وتولى عبد العزيز عبد الشافي مدير الجهاز الرياضي المهمة خلفا له بشكل مؤقت.

وكان مارتن يول المدرب الهولندي المخضرم، قد أكد لـ FilGoal.com وجود مفاوضات مع الأهلي لتدريب الفريق. "طالع التفاصيل"

وعلم FilGoal.com أن محمود طاهر رئيس الأهلي استعجل مهمة التوقيع مع مدرب جديد لسببين.

دوري أبطال إفريقيا

محمود طاهر غير راضي عن أداء الجهاز الحالي بعد التعادلين الأخيرين أمام طلائع الجيش وغزل المحلة رغم امتنانه لعبد العزيز عبد الشافي الذي ارتضى تولي المهمة بشكل مؤقت، كما أنه يريد استقدام مدرب جديد بشكل سريع قبل بداية مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

إنجاز

السبب الثاني يكمن في رغبة محمود طاهر بتحقيق نجاح مدوي يحسب له ولمجلسه بمجال كرة القدم أمام الجمعية العمومية ويغطي على المشاكل التي أثيرت حوله بالفترة الأخيرة من طرف المتربصين، وهو ما يتطلب استقدام مدرب أجني ذو خبرة كبيرة من وجهة نظره، ولتفادي تجربة فتحي مبروك من جديد.

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