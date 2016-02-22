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حبس 10 متهمين هاربين من أحكام قضائية بالصف

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حبس 10 متهمين هاربين من أحكام قضائية بالصف حبس 10 متهمين هاربين من أحكام قضائية بالصف
أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة، بحبس 10 أشخاص تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة الصف، وذلك لهروبهم من عدة احكام متنوعة صادرة ضدهم، وذلك لاشتباكهم مع القوات الامنية التى توجهت لضبطهم فى مناطق متفرقة بقرى مركز الصف.

كانت حملة امنية مكبرة خرجت تحت اشراف إدارة تنفيذ الأحكام بالجيزة، لضبط عدد من الهاربين من أحكام قضائية متنوعة فى عدد من القضايا المختلفة، واثناء ضبط المتهمين حدثت مشادة بينه وبين قوات الأمن واستطاعت القوات السيطرة عليهم وضبطهم واحيلوا إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيقيات.

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مصر 365