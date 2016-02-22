ضبط أرض مساحتها 2 فدان مزروعة نباتات تستخدم فى صناعة المخدرات بجنوب سيناء

تمكن ضابط وحدة مباحث قسم شرطة أبوزنيمة بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى من ضبط مزرعة لنبات "الخشاش" لالذى يستخرج منه مخدر الأفيون بمنطقة وادى البتع التابع لقرية الرملة بأبوزنيمة.

وكانت معلومات قد وردت إلى العميد أحمد فاروق القرن مدير البحث الجنائية بمديرية الأمن عن وجود المزرعة، وبعرض المعلومات على اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء كلف ضباط المباحث بشن حملة للقضاء على الزراعات المخدرة بالمنطقة، وأسفرت الحملة عن ضبط مزرعة 2 فدان بإجمالى 50 الف شجرة لنبات الخشاش، وضبط المدعو "م ع م" 23 سنة مقيم بوادى تال بأبوزنيمة.

وتم أخذ عينات من المخدر وحرق محتويات المزرعة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق بأشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام لنيابات جنوب سيناء.



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