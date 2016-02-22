القبض على أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بـ"طوخ" فى القليوبية

استنجد فلاح بمركز شرطة طوخ بعد سرقة مواشيه من الحظيرة خاصته، الكائنة بجوار أحد المصانع دائرة المركز، ويدعى جمال محمود إبراهيم أحمد سالم 58 فلاح مقيم الحسانية – دائرة قسم قها محافظة القليوبية، ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز، وبالفحص وإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات بمكان الواقعة أمكن التوصل إلى أن أحد مرتكبى الحادث وهو "على.س.ع.ع" 33 سنة عاطل مقيم ترسا – دائرة المركز السابق اتهامه فى عدد 2 قضية (سرقة بالإكراه – هروب من المراقبة) آخرها القضية رقم 21142 جنح مركز طوخ لسنة 2013م – هروب من المراقبة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع كل من: "عويد ع.ع. س" 22 سنة عاطل مقيم ترسا – دائرة المركز، السابق اتهامه فى القضية رقم 647 جنايات قسم قها لسنة 2013م – مخدرات، و"حلمى ع. ج" 23 سنة عاطل مقيم قرقشندة – دائرة المركز السابق اتهامه فى عدد 2 قضية (سرقة بالإكراه – سرقة وسائل نقل) آخرها القضية رقم 54 جنح مركز طوخ لسنة 2015 م – سرقة بالإكراه.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين والمسروقات، وتطوير مناقشة المتهم المضبوط للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.