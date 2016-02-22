هيلارى كلينتون: الفلسطينيون يستحقون إقامة دولة لهم

>قالت المرشحة الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة هيلارى كلينتون، إنها تعتقد أن الفلسطينيين يستحقون إقامة دولة لهم.

وأضافت هيلارى فى مقابلة مع محطة "سى ان ان" الأمريكية بعد فوزها فى الانتخابات التمهيدية فى ولاية "نيفادا" أمس الأول أنها تؤيد تحقيق مبدأ حل الدولتين، مشيرة إلى أنها حاولت خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية دفع كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة فى الوقت ذاته أن إسرائيل هى أحد حلفاء وشركاء الولايات المتحدة.

وتعهدت هيلارى، التى لا تزال الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديموقراطى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمبر القادم، بأنها ستدافع وستعمل كل ما فى وسعها لدعم إسرائيل، على حد قولها.

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