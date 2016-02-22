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قوات الاحتلال تفرض حصارا محكما على بلدة "قباطية" شمال الضفة الغربية

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قوات الاحتلال تفرض حصارا محكما على بلدة "قباطية" شمال الضفة الغربية قوات الاحتلال تفرض حصارا محكما على بلدة "قباطية" شمال الضفة الغربية

>فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلى، منذ قليل، حصارا محكما على بلدة "قباطية" جنوب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت ديما زاخر بطرس الناشطة الحقوقية من جنين فى اتصال هاتفى مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله الليلة إن هناك نية لدى قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحام بلدة "قباطية"، حيث قامت بغلق مداخل ومخارج البلدة منذ ساعات الليل الأولى من خلال انتشار مكثف للقوات، موضحة أن شباب البلدة استعدوا للدخول فى مواجهات مع قوات الاحتلال ربما خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضافت أن انتشار قوات الاحتلال بهذه الطريقة ينذر ويعيد للأذهان الحصار الذى فرضته خلال أوائل الشهر الجارى على البلدة، مناشدة الجميع التدخل لوقف هذه الانتهاكات بحق "قباطية" والمدن المجاورة لها.

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