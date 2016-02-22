2000 سائح يتوافدون على معبد أبوسمبل لمشاهدة تعامد الشمس على "قدس الأقداس"

احتشد، منذ قليل، ما يزيد عن ألفى سائح أجنبى بجانب عدد كبير من المصريين، بمعبد أبوسمبل جنوب مدينة أسوان، لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس للملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل صباح اليوم.

يشارك فى الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس، الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، وحلمى النمنم، وزير الثقافة، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بجانب وجود محطات ومراسلى لبعض الصحف ووكلات الأنباء العالمية لنقل الحدث، إلى عواصم دول العالم.

فى المقابل، أمر اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، بتكثيف التواجد الأمنى بمحيط المعبد والدفع بخبراء مفرقعات ومجموعات قتالية وتزويد مداخل المعبد بوابات إلكترونية لفحص الزائرين، بجانب تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين الاحتفالية.