أخبار عاجلة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

2000 سائح يتوافدون على معبد أبوسمبل لمشاهدة تعامد الشمس على "قدس الأقداس"

Google+ Print
2000 سائح يتوافدون على معبد أبوسمبل لمشاهدة تعامد الشمس على "قدس الأقداس" 2000 سائح يتوافدون على معبد أبوسمبل لمشاهدة تعامد الشمس على "قدس الأقداس"
احتشد، منذ قليل، ما يزيد عن ألفى سائح أجنبى بجانب عدد كبير من المصريين، بمعبد أبوسمبل جنوب مدينة أسوان، لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس للملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل صباح اليوم.

يشارك فى الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس، الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، وحلمى النمنم، وزير الثقافة، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بجانب وجود محطات ومراسلى لبعض الصحف ووكلات الأنباء العالمية لنقل الحدث، إلى عواصم دول العالم.

فى المقابل، أمر اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، بتكثيف التواجد الأمنى بمحيط المعبد والدفع بخبراء مفرقعات ومجموعات قتالية وتزويد مداخل المعبد بوابات إلكترونية لفحص الزائرين، بجانب تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين الاحتفالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365