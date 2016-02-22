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بحث التعاون بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية

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بحث التعاون بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية بحث التعاون بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة أمس يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا سيما في مجال الاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية للوكالة.

وأكد سموه على أهمية الشراكة بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية في تبادل المعرفة العلمية والخبرة التقنية ودعم دولة الإمارات لدور الوكالة المحوري في جهود حظر الانتشار والاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.

وثمن الجهود القيمة التي تبذلها الوكالة الدولية في دعم التطوير المستمر للطاقة النووية على الصعيد العالمي وأهمية دعم الوكالة للدور الذي تلعبه الطاقة النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهته أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أهمية دور دولة الإمارات في تحقيق أهداف الوكالة.. مشيداً بسياسة وجهود دولة الإمارات في مجال الطاقة النووية السلمية والدور الفعال الذي تقوم به الدولة إقليمياً ودولياً لتعزيز نظام حظر الانتشار.

حضر اللقاء السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قام بزيارة لموقع محطة براكة النووية واطلع على التقدم المحرز في تشييد مفاعلات الطاقة النووية الأربعة مشيداً بجهود دولة الإمارات في هذا المجال وعبر عن ثقته في نهج دولة الإمارات المسؤول في تطوير برنامجها للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة والتزامها بمعاييرها.

وأعرب عن إعجابه بالجهود الناجحة والشفافة لدولة الإمارات في تطوير برنامجها النووي السلمي.

يذكر أن دولة الإمارات تتطلع إلى استضافة مؤتمر الوكالة الوزاري للطاقة النووية في 2017 والذي يعقد كل أربعة أعوام.

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