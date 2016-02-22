عبدالله بن زايد وأحمد قريع يستعرضان المستجدات في الأراضي الفلسطينية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال استقباله في ديوان عام الوزارة أمس أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة مدينة القدس الشريف والأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

إلى ذلك استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، في قصره مساء أمس، وفد جامعة القدس برئاسة أحمد قريع رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وقدم رئيس مجلس الجامعة لمعاليه صورة عن مجمل القضايا والتحديات التي تواجهها الجامعة، خاصة في مجال تدريس المناهج والمساعدات التي تقدمها للطلبة المحتاجين في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

كما تناول الحديث الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني على المستويات السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.

يذكر أنه رغم ما تواجهه الجامعة من تحديات يومية من طرف الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها حققت منذ إنشائها في الستينات وحتى العام 2007م العديد من الإنجازات التي تمثل بعضها في 13 كلية في التخصصات المختلفة، و22 معهدا ومركزا متخصصا، علاوة على 42 برنامجا في البكالوريوس، و35 برنامجا في الدراسات العليا «المتطورة».