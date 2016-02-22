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سائق يهتك عرض طفله عمرها 8 سنوات

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سائق يهتك عرض طفله عمرها 8 سنوات سائق يهتك عرض طفله عمرها 8 سنوات

أحالت النيابة العامة إلى  محكمة الجنايات في دبي  سائقاً آسيوياً في نهاية عقده الرابع من العمر بتهمة اختطاف طفلة عمرها 8 سنوات من داخل بقالة كانت تتبضع منها بذريعة توصيلها إلى مقر سكنها، وهتك عرضها بأفعال لا أخلاقية دون الالتفات إلى بكائها وخوفها.

 وبالاستئناس إلى أقوالها، ذكرت الطفلة للنيابة العامة، أن المتهم بدأ التحرش بها أثناء تواجدها داخل بقالة قريبة من مقر سكنها وأثناء الحديث معها أمسك يدها وتوجه بها إلى مركبته، وأدخلها إليها، وتحرك بها إلى منطقة أخرى في محيط مسكنها، وهناك توقف، وباشر العبث ببراءتها وطهارتها بأفعال منافية للآداب.

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