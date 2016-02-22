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محافظ الوادى الجديد يشهد تدشين مشروع تاكسى الخريجين اليوم

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محافظ الوادى الجديد يشهد تدشين مشروع تاكسى الخريجين اليوم محافظ الوادى الجديد يشهد تدشين مشروع تاكسى الخريجين اليوم
تستعد محافظة الوادى الجديد لتدشين مشروع تاكسى الخريجين، اليوم الاثنين والذى يستفيد منه 59 مستفيدا من أبناء المحافظه وذلك فى إطار خلق فرص عمل للشباب وتوفير حياه كريمة لهم بعديا عن الوظائف الحكومية والذى يشهده اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد والقيادات التنفيذية والشعبية
>بالمحافظة.

وقال عشماوى فى تصريح صحفى أن المشروع يأتى ضمن تنفيذ مبادره الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوريه لمشروع 1000 تاكسى والتى كان نصيب المحافظه منه ــ 59 تاكسى على مستوى مراكز المحافظه الخمسه ( ذكور – اناث ) حيث كان نصيب السيدات من هذه المنظومه 7 سيدات .

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