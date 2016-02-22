بالصور.. أطباء من جامعة المنصور ينجحون فى استئصال رحم بالمنظار فى دمياط

تمكن فريق طبى من جامعة المنصورة من إجراء أول عملية استئصال رحم بالمنظار، وذلك بمستشفى الصفا بدمياط.

وضم الفريق الطبى الدكتور حسام عبد المجيد، مدرس النسا بجامعة المنصورة، واستشارى مناظير النسا، والدكتور محمد حسنى، استشارى النسا بدمياط، والدكتور محمد مجدى، أخصائى النسا بالمنصورة.

وأكد الدكتور حسام عبد المجيد، أن استئصال الرحم بالمنظار من العمليات الحديثة نسبياً فى مصر، وهى عملية معقده تحتاج العديد من الاَلات الجراحية المتخصصة، والتى تتواجد فى القليل من المستشفيات داخل مصر، مشيراً إلى أن المنظار يعد الحل الأمثل للمرضى الذين يعانون أيضاً من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والسمنة.

وأضاف الدكتور محمد حسنى، بأن الحالة فى الخمسينات من عمرها، وكانت تعانى من نزيف مهبلى منذ فترة بعيدة، نظراً لوجود تضخم فى الرحم، وكذلك أورام ليفية، وتم استئصال الرحم والمبيضين والأنبوبتين استئصالاً كاملاً من ثلاث فتحات فقط بالبطن، لا يتعدى أحداها 1 سم، وغادرت الحالة المستشفى بعد أقل من 12 ساعة من إجراء العملية.



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