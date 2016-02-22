بالصور.. قرية البكاتوش بكفر الشيخ تغرق فى مياه الصرف الصحى

قرية البكاتوش التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، من القرى التى تأن بالمشاكل المتعددة، وبرغم تعدد مطالب الأهالى للمسئولين بمجلس مدينة قلين والوحدة المحلية لقرية البكاتوش إلا أنهم لم يعيروا الأهالى أى اهتمام، ولم يجدوا من يستغيثون به إلا اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، ووزير البيئة، من خلال اليوم السابع، فمياه الصرف الصحى تغرق الشوارع التى تهدد المنازل بالانهيار، لتسرب المياه أسفل المنازل، خاصة أن هناك عدد من المنازل تأثرت بتلك المياه،وهناك منازل غمرتها المياه بأدوارها الأرضية.>كما تعددت شكاوى الأهالى من تصاعد دخان حرق القامة بترعة قلين الملغاة على طريق قلين دسوق أمام قرية البكاتوش، التى تؤذى المارة،وتؤثر على حركة السير،ويصل الدخان للمنازل بالقرية والقرى المجاورة لها،وتعددت الإصابات بأمراض الصدر وخاصة التى أصابت الأطفال، وبرغم الوقفة الاحتجاجية التى شهدتها القرية وقرية كوم بليده،احتجاجاً على حرق القمامة،وتصاعد الدخان إلا أن المسئولون لم يهتموا بهم .

قال عماد حمدى الشاذلى "محاسب بسنترال قلين"، أن مواسير الصرف الصحى بالشارع الغربى بالبكاتوش متهالكه، مشيراً أن المواسير المتهالكة طولها يقرب من كيلو متر، مما يؤدى لتسريب المياه بالشوارع، ووصولها للمنازل المهددة الآن بالانهيار.

وأضاف أن العديد من الأطفال والكبار أصيبوا بأمراض متعددة من جراء طفح مياه الصرف، وكذلك من أثار الدخان المتصاعد الشبه يومى، لحرق القمامة قبالة القرية، ناهيك عن الحوادث التى يسببها الدخان المتصاعد لحجبه للرؤية، خاصة أنه الطريق الوحيد الذى تسلكه السيارات والتتكاتك الذى تسلكه السيارات للتوجه لمدينة دسوق أو لمدينة قلين أو القرى الواقعة بينهما .

وأشار الشاذلى، نرفع شكوانا للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ،لاتخاذ قرارات فورية لتغيير المواسير التى تُسرب مياه الصرف، إضافة لاختلاطها بمياه الشرب،ونقل مقلب القمامة لمكان أخر رحمة بأهالى القرية المصابين بالأمراض.



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