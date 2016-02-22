مدير أمن الغربية للضباط: تحلوا بالثبات الانفعالى فى التعامل مع المواطنين

عقد اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية اجتماعاً مع ضباط إدارة البحث الجنائى بالمراكز والأقسام بإدارة شرطة النجدة بحضور اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى للتأكيد على حسن معاملة المواطنين داخل وخارج العمل باعتبارها سياسة عامة لوزارة الداخلية وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

وأكد مدير أمن الغربية، أن الضابط والفرد يجب أن يتحلى بالثبات الإنفعالى عند التعامل مع جمهور المواطنين وتطبيق القانون، مشدداً على عدم التهاون عند حدوث أى تجاوز والعقاب الرادع للمتجاوز.

وقام مدير أمن الغربية بتوعية قوات الشرطة بضرورة تطبيق القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الانسانية، ما يكون له مردود إيجابى على المواطنين والحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.

كما عقد مدير الأمن الغربية اجتماعاً مع ضباط وأفراد إدارة المرور وخلال الاجتماع أكد مساعد وزير الداخلية على حسن معاملة المواطنين داخل وخارج العمل باعتبارها سياسة عامة لوزارة الداخلية وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

كما أكد على ضرورة التكثيف المرورى على مناطق الأسواق ورفع السيارات المتروكة، والعمل على إفساح الطرق والأرصفة أمام حركة مرور السيارات والمارة بالتنسيق وإدارات المرور المختصة والأجهزة المحلية، وتطبيق القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الانسانية، ما يكون له مردود إيجابى على المواطنين والحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم.

ومن ناحية أخرى، حضر اللواء نبيل عبد الفتاح يرافقه اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن العام، والعميد حسام الدين رأفت مدير إدارة قوات أمن طنطا حفل انتهاء فترة التدريب الأساسى للمجندين المستجدين، وشاهد التدريبات العسكرية ومدى الجدية فى التدريبات والجهد المبذول لرفع مستوى التدريب، وتم عمل اختبارات لقياس مستوى الأداء بين كل فصيلة وأخرى على التدريب الأساسى وأعمال الفض وفك وتركيب السلاح.

وفى نهاية العرض وجه مدير أمن الغربية كلمة للمجندين، أشاد فيها بالمستوى الذى شاهده وبالروح المعنوية والتصميم على حماية الوطن الموجودة فيهم.

وأوضح مدير الأمن الحالات التى يستخدم فيها السلاح، كما وجه بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات.



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