مواطنة تدخل مستشفى بالقليوبية لإجراء جراحة بسيطة وتخرج منها مصابة بغيبوبة

استمرار لمسلسل الاهمال الطبى فى المستشفيات، دخلت المواطنة أمل محمد السيد أبو زيد، لإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة بنها بالقليوبية للاطمئنان على الحمل وخرجت منها مصابة بغيبوبة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف أنهم قاموا بتحرير محضرا برقم 539 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى بنها، وناشد أهل المريضة ، وزير الصحة بسرعة التداخل لإنقاذ "أملً" قبل أن تفارق الحياة .
وقال حسين صابر ابن عّم الضحية لـ"اليوم السابع" إن المريضة كانت حامل فى الشهر الرابع ، وتوجه بها لمستشفى خاص للاطمئنان على الحمل لأنها حملت أكثر من مره والحمل لم يكتمل، مضيفا :"ذهبنا إلى مستشفى خاصة بمدينة بنها، وأكد الطبيب أن وضع الجنين جيد، ولا توجد مشكلة، وطلب إجراء جراحة بسيطة – جراحة ربط- وقال الموضوع مش هياخد أكثر من نصف ساعة ودخلت المريضة غرفة العمليات ، وتم تخديرها، ثم خرج الطبيب من غرفة العمليات ، وقال 10 دقايق وهتفوق ، لكن حتى الآن، ومنذ 3 أيام وهى فى غيبوبة، وأحضرنا سيارة إسعاف وتم نقلها إلى مستشفى الجامعة ".
وأضاف أنهم قاموا بتحرير محضرا برقم 539 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى بنها، وناشد أهل المريضة ، وزير الصحة بسرعة التداخل لإنقاذ "أملً" قبل أن تفارق الحياة .
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