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اليوم .. جامعة جنوب الوادى تنظم المؤتمر الدولى الثالث للنانوتكنولوجى بالغردقة

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اليوم .. جامعة جنوب الوادى تنظم المؤتمر الدولى الثالث للنانوتكنولوجى بالغردقة اليوم .. جامعة جنوب الوادى تنظم المؤتمر الدولى الثالث للنانوتكنولوجى بالغردقة
تنظم اليوم الاثنين، جامعة جنوب الوادى، المؤتمر الدولى الثالث للنانوتكنولوجى بمدينة الغردقة بمشاركة 90 باحث لمناقشة 55 بحثا تغطى محاورالمواد النانومتريه المبتكره.

يناقش المؤتمر 55 بحثا عن التكنولوجى والكمياء والطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيقاته الطبية والتحديات الاقتصادية وتطبيقات فى الانتاج الزراعى والحيوانى ومعالجة تلوث المياه وارتباطها بالنانو تكنولوجى، وكذلك يناقش المؤتمر المخاطر المتوقعة من تطبيقات النانو تكنولوجى.

ومن جانبه قال الدكتور محمود خضارى رئيس المؤتمر ان العديد من المؤسسات البحثية تشارك فى المؤتمر سواء جامعات حكومية او خاصة او مراكز بحثية حيث تشارك جامعات القاهرة وعين شمس وقناة السويس وكفر الشيخ والسويس ودمياط والمنوفية وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وجنوب الوادى ومن الجامعات الخاصة المشاركة فى المؤتمر الجامعة المصرية الروسية وجامعة للعلوم والتكنولوجيا ومن المراكز البحثية يشارك المركز القومى للبحوث ومركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث القطن ومعهد بحوث البترول وهيئة الطاقة الذرية .

وأضاف رئيس المؤتمر فى بيان صادر عن الجامعة أن المؤتمر يشارك فيه باحثين من دول جنوب إفريقيا والهند والمملكة العربية وانجلترا والعراق والاردن وتركيا وفى طور تشجيع السياحة يتخلل البرنامج العلمى للمؤتمر المكون من ست جلسات إلقاء وجلسة ملصقات زيارات لبعض الاماكن السياحية بمدينة الغردقة ويعتزم المؤتمر تنظيم رحلة إلى مدينة الاقصر لزيارة المعالم السياحية والاثرية وذلك فى الفترة من 22 فبراير الجارى حتى 25 من نفس الشهر.

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مصر 365

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