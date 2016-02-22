صور الرئيس اوباما مع الأطفال تغزو "تويتر"

أعرب الناشط الأمريكي مايكل سكولنيك، عن إعجابه بتعامل الرئيس باراك أوباما مع الأطفال، بعد تمكن مصور البيت الأبيض Pete Souza من إلتقاط العديد من الصور الطريفة له مع لأطفال.

وطلب سكولنيك من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر أجمل الصور التي يحبونها لأوباما مع الأطفال تحت هاشتاغ "ObamaAndKids" الذي تصدر لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، انتشر مقطع فيديو حاز على أكثر من مليوني مشاهدة، يظهر فتاة تبكي بسبب اقتراب انتهاء ولاية الرئيس اوباما، فيدور بينها وبين جدتها هذا الحوار:

الجدة: "لم تبكين، أخبريني لم تبكين"

الطفلة: "لأن باراك أوباما سيذهب"

الجدة: "لكن باستطاعته أن يكون رئيساً لفترتين فقط، وقد انتهت هذه المدة"

الجدة: "لا بأس بذلك، يجب أن نصوت لرئيس آخر"

الطفلة: "أنا لست مستعدة لرئيس جديد"

لمن يقول الرئيس أوباما "أنتم تجرحون مشاعري"؟