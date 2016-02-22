أخبار عاجلة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"50Cent" إلى القضاء بسبب صور نشرها على انستقرام

Google+ Print

الإثنين 22-02-2016 00:39

استدعت قاضية أمريكية مغني الراب الأمريكي "50Cent" لإستجوابه حول صور نشرها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام"، تظهر امتلاكه لأموال كثيرة على عكس ما يُعلن عن تورطه في تهمة التهرب من سداد الديون وعدم الإفصاح عن ثروته الحقيقية.

واتُهم المغني المشهور واسمه الحقيقي، كورتيس جاكسون، بعدم الإفصاح عن ثروته الحقيقية بعد أن نشر الصور، وتضمنت إحداها رزماً من النقود في ثلاجته، وفي الثانية مبلغ كبير من النقود يحيط به بينما هو مستلق على سريره، في حين أظهرت الثالثة ترتيب المغني للنقود لتشكل كلمة مفلس أو "Broke" بالإنجليزية.

وقالت القاضية، آن نيفينز، إنها قلقة من "نقص الشفافية في هذه القضية"، وطلبت من جاكسون المثول أمام المحكمة.

في المقابل، قال جيمس برمان، محامي المغني إن موكله لم يخف أي شيء من ثروته، بل كان شفافاً وصريحاً مع جميع الدائنين، وأضاف أن جاكسون سيمثل أمام المحكمة لإجابة كل الأسئلة المطروحة.


يذكر أن القضية قد رفعت ضد جاكسون في يناير/ كانون الثاني الماضي من قبل شركة "Sleek Audio" لإنتاج السماعات، وبنك "SunTrust"، وصديقة جاكسون السابقة لاستونيا ليفيستون، زاعمين بأنه يدين لهم بمبلغ 29 مليون دولار.

 

من هم النّجوم الذين عاشوا من دون أبائهم؟

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي