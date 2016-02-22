"50Cent" إلى القضاء بسبب صور نشرها على انستقرام

استدعت قاضية أمريكية مغني الراب الأمريكي "50Cent" لإستجوابه حول صور نشرها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام"، تظهر امتلاكه لأموال كثيرة على عكس ما يُعلن عن تورطه في تهمة التهرب من سداد الديون وعدم الإفصاح عن ثروته الحقيقية.

واتُهم المغني المشهور واسمه الحقيقي، كورتيس جاكسون، بعدم الإفصاح عن ثروته الحقيقية بعد أن نشر الصور، وتضمنت إحداها رزماً من النقود في ثلاجته، وفي الثانية مبلغ كبير من النقود يحيط به بينما هو مستلق على سريره، في حين أظهرت الثالثة ترتيب المغني للنقود لتشكل كلمة مفلس أو "Broke" بالإنجليزية.

وقالت القاضية، آن نيفينز، إنها قلقة من "نقص الشفافية في هذه القضية"، وطلبت من جاكسون المثول أمام المحكمة.

في المقابل، قال جيمس برمان، محامي المغني إن موكله لم يخف أي شيء من ثروته، بل كان شفافاً وصريحاً مع جميع الدائنين، وأضاف أن جاكسون سيمثل أمام المحكمة لإجابة كل الأسئلة المطروحة.



يذكر أن القضية قد رفعت ضد جاكسون في يناير/ كانون الثاني الماضي من قبل شركة "Sleek Audio" لإنتاج السماعات، وبنك "SunTrust"، وصديقة جاكسون السابقة لاستونيا ليفيستون، زاعمين بأنه يدين لهم بمبلغ 29 مليون دولار.

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