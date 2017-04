الدب الذهبي لـ Fire At Sea وتونسي يحصد جائزة أفضل ممثل

بيروت _ إدي اسطا

أسدل الستار على الدورة 66 لمهرجان برلين السينمائي الدولي وأعلنت رئيسة لجنة التحكيم الممثلة Meryl Streep عن أسماء الفائزين، حيث نال Fire At Sea للمخرج والسيناريست الإيطالي Gianfranco Rosi جائزة الدب الذهبي كأفضل فيلم، وتدور قصته حول صبي يعيش على جزيرة Lampedusa الإيطالية والتي تحوّلت مؤخراً الى محطة يلجأ إليها المهاجرون الى أوروبا.

ونال جائزة الحكّام الكبرى فيلم Death in Sarajevo للمخرج Danis Tanovic، وحصدت المخرجة Mia Hansen-Love جائزة أفضل مخرج عن فيلم L'Avenir، ونالت الدنماركية Trine Dyrholm جائزة أفضل ممثلة عن فيلم The Commune ونال Tomasz Wasilewski جائزة أفضل سيناريو وحصد المخرج الفيليبيني Lav Diaz جائزة Alfred Bauer وفاز التونسي مجد مستور بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "نحبك هدي" للمخرج محمد بن عطية.

وكان للعرب حصة كبيرة في جوائز المهرجان المتفرقة، حيث نال أيضاً فيلم "نحبك هدي" جائزة أفضل عمل روائي أول وقيمتها 50 ألف يورو حصل عليها المخرج محمد بن عطية. تدور قصة فيلم "نحبك هدي" حول الشاب "هدي" المعجب بفتاة والذي سيصطدم بتسلط والدته التي تجبره على الزواج من فتاة أخرى. ونال الفيلم القصير "رجل يعود" للمخرج الفلسطيني مهدي فليفل جائزة الدب الفضي للجنة التحكيم الخاصة والذي تدور قصته حول رضا العائد إلى مخيم عين الحلوة في لبنان بعد فشله باللجوء الى أوروبا، ليجد أوضاعاً مختلفة وغامضة بانتظاره.

وفاز أيضاً الفيلم السعودي "بركة يقابل بركة" للمخرج محمود صباغ بجائزة Ecumenical Prize في المهرجان وهي اول جائزة يفوز بها فيلم سعودي في المهرجانات الكبرى. وفاز بجائزة Robert Bosch لأفضل إنتاج عربي ألماني مشترك، فيلم "أربع فصول لأجل سوريا" وهو من اخراج وارف أبو قرع وكيفورك مراد، وهو فيلم كرتوني يغوص في تاريخ الحضارة السورية محاولاً إيجاد أمل وسط كل الجنون الحاصل. وفاز بنفس الجائزة الفيلمان اللبنانيان "تشويش" للمخرجة فيروز سرحال و"حرب ميغيل" للمخرجة إليان راهب.