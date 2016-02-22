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"التموين": ضخ منتجات اللحوم والدواجن بكميات تفوق احتياجات المواطنين

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"التموين": ضخ منتجات اللحوم والدواجن بكميات تفوق احتياجات المواطنين "التموين": ضخ منتجات اللحوم والدواجن بكميات تفوق احتياجات المواطنين
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا ضخ منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تفوق احتياجات المواطنين بعد طرح لحوم إسبانى بسعر 55 جنيها للكيلو وكذلك توفير اللحوم السودانى واللحوم البرازيلى بسعر 34 جنيها للكيلو .

وأضاف الدكتور خالد حنفى، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة مازالت مستمرة حيث يتم ضخ جميع المنتجات فى منافذ المجمعات بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الاخرى بنسبة تتراوح من 20 الى 30 % لتلبية احتياجات المواطنين .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه وزير التموين، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية عقدت صفقات متميزة خلال الفترة الاخيرة، منها صفقة اللحوم السودانية البالغة 800 ألف رأس مع دولة السودان ، وصفقة الدواجن مع إتحاد منتجى الدواجن وهى 4 ألاف طن دواجن مجمدة محلية وأوراك دواجن، بالإضافة إلى تكثيف المعروض من السلع الغذائية الاساسية من سكر وأرز ودواجن مجمدة ومسلى ودقيق وزبدة وغيرها من السلع في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية والسيارات .

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مصر 365

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