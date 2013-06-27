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مؤسس "أحفاد الصحابة" يهاجم وزير الخارجية بسبب اعتذاره لإيران عن مقتل الشيعة: قمة الانبطاح

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مؤسس "أحفاد الصحابة" يهاجم وزير الخارجية بسبب اعتذاره لإيران عن مقتل الشيعة: قمة الانبطاح مؤسس "أحفاد الصحابة" يهاجم وزير الخارجية بسبب اعتذاره لإيران عن مقتل الشيعة: قمة الانبطاح

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى: منذ 27 دقيقة

هاجم الشيخ ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف "أحفاد الصحابة وآل البيت"، والباحث في الشأن الشيعي، وعضو حزب النور السلفي بالبحيرة، وزير الخارجية محمد كامل عمرو، بسبب اعتذاره لنظيره الإيراني عن مقتل الشيعي حسن شحاتة وثلاثة آخرين في واقعة قرية أبومسلم بمحافظة الجيزة.

وقال مؤسس "أحفاد الصحابة"، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "اعتذار وزير الخارجية المصري لإيران عن مقتل الهالك حسن شحاتة، هو قمة الانبطاح، وأنا كمصري لا أرضى أن يقدم الوزير باسمي أي اعتذارات للكيان المجوسي".

وتابع: "وبعدين مش خير اللهم اجعله خير، مش البعيد اللي مات مصري؟ إيران مالها، هل تأكدتم أن ولاء الشيعة ليس للبلاد التي يعيشون فيها بل لإيران، والجديد أن الولاء ممتد إلى ما بعد الممات".

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