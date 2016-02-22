أخبار عاجلة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شركة المترو: لا مفر من زيادة سعر التذكرة و الخلاف حول الموعد

Google+ Print
شركة المترو: لا مفر من زيادة سعر التذكرة و الخلاف حول الموعد شركة المترو: لا مفر من زيادة سعر التذكرة و الخلاف حول الموعد
قال المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة المترو، إنه لا يوجد خلاف على زيادة سعر تذكرة المترو لمواجهة خسائر المرفق المستمرة، مستطردا: "قرار زيادة سعر التذكرة قادم لا مفر.. لكن الخلاف حول تحديد الموعد".

وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو لـ"اليوم السابع"، أنه حتى اليوم لم يتم اتخاذ قرار زيادة سعر التذكرة، أو تحديد الموعد، ولم تبلغ شركة المترو بخلاف ذلك.


>المترو يعلن تشغيل القطار المكيف الجديد العاشر بالخط الأول بعد اختباره

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365