شركة المترو: لا مفر من زيادة سعر التذكرة و الخلاف حول الموعد

قال المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة المترو، إنه لا يوجد خلاف على زيادة سعر تذكرة المترو لمواجهة خسائر المرفق المستمرة، مستطردا: "قرار زيادة سعر التذكرة قادم لا مفر.. لكن الخلاف حول تحديد الموعد".

وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو لـ"اليوم السابع"، أنه حتى اليوم لم يتم اتخاذ قرار زيادة سعر التذكرة، أو تحديد الموعد، ولم تبلغ شركة المترو بخلاف ذلك.

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