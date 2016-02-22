سما المصرى: أرجأت تأسيس حزبى لانشغالى بالفن ورفضت عروض أحزاب ممثلة برلمانيا

قالت الفنانة سما المصرى، إنها قررت تأجيل فكرة تأسيس حزب سياسى لفترة مؤقتة نظرا لارتباطها بأعمال فنية تعرض فى شهر رمضان المقبل، مضيفة :"جمع التوكيلات لتأسيس حزب سياسى أمر صعب للغاية وبسبب انشغالى بأعمال فنية أجلت هذا الأمر.

وعن سعيها لتأسيس حزب، قالت "سما المصرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" بعدما خرجت من الانتخابات البرلمانية قررت تأسيس حزب لأباشر من خلاله العمل السياسى وأقدم خدمات للمرأة والطفل"، موضحة أنها رفضت عرض أحزاب سياسية قائمة وممثلة فى البرلمان الانضمام لها، لضعف هذه الأحزاب، على قولها.

وأضافت :تأسيس حزب سياسى خاص بى لكى أنظم الفعاليات وفقا لما أراه وأتحرك دون أن يجبرنى أحد على تنظيم فعاليات محددة"، مشيرة إلى أنها اختارت اسم "الحريات" اسما لحزبها حال تأسيسه.

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