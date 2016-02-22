حزب الوفد يجمع توقيعات نوابه علي مشروع قانون "الخدمة المدنية"

أكد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، المتحدث باسم حزب الوفد، إنه يجرى جمع توقيعات النواب علي مشروع قانون الخدمة المدنية الذي أعده الحزب، تمهيداً لتقديمه للبرلمان فور الانتهاء منه.

وأوضح المتحدث باسم حزب الوفد، لـ "اليوم السابع، أن الهئية البرلمانية للحزب تستوفي الشكل النهائي للقانون آخر الأسبوع، مؤكداً أنه يستطلع رأى النواب فى الشكل النهائي لقانون الخدمة المدنية.

وأبدى النائب تحفظه على عملية التصويت برفع الأيدى وعدم التصويت الالكترونى خلال مناقشة اللائحة الداخلية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من النواب أبدوا اعتراضهم على ذلك خلال جلسة أمس.

وأشار فؤاد، إلى أن المجلس لديه امكانيات حديثة يجب استغلالها، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم مناقشة ما يقرب من 100 مادة من اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان خلال جلستى اليوم.