"الشعب الجمهورى": دعوات التظاهر 25 مارس ردا على ممارسات الشرطة "مهاترات"

رفض النائب البرلماني، محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الدعوات التى أطلقها البعض للتظاهر يوم 25 مارس ردا على ممارسات الشرطة ضد المواطنين، مؤكدا أن ما يحدث مهاترات مرفوضة، لأن الدولة بالفعل تحركت سواء بتقديم الجانى للمحاسبة أو إصدار تشريعات للسيطرة على هذه التجاوزات.

وقال "أبوهميلة" لـ "اليوم السابع"، أن أغلب التجاوزات محصورة في أمناء الشرطة، قائلا :" بعض الأمناء لديهم مشاكل نفسية ومادية واجتماعية تنفجر في المواطن".

كانj الفترة الماضية، قد شهدت عدد من التجاوزات من جانب عدد من أمناء الشرطة ضد المواطنين، وكان أخرها مقتل سائق برصاصة في الرأس بعد خلاف مع أمين شرطة بمنطقة الدرب الأحمر، الأمر الذي تسبب في استدعاء رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لوزير الداخلية ومطالبته بتقديم تشريع لضبط الأمن خلال 15 يوما إلى البرلمان.

"الداخلية تعتذر".. مجدى عبد الغفار مقبلاً رأس والد السائق ضحية واقعة "الدرب الأحمر": نأسف لهذا الحادث وحق "محمد" مسئوليتى الشخصية ولن يضيع هدرًا.. الأمناء: نرفض التجاوز ونعتذر للشعب ولن يتكرر الأمر