وفاة شخص وإصابة 3 فى مشاجرة على خلافات عائلية بالقليوبية

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات عائلية بالقليوبية، حيث تلقى قسم الخانكة بلاغاً بالواقعة بناحية مساكن نسمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "وائل أحمد يوسف" 38 سنة فرد أمن بقطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومقيم بمساكن نسمة دائرة القسم و"إسلام أحمد أحمد يوسف" 31 سنة موظف بهيئة السكه الحديد ومقيم بأبو زعبل دائرة مركز الخانكة مصاب بجرح قطعى باصابع اليد اليمنى وجرح بالجانب الأيسر.

وطرف ثان "بهاء جمال الدين السيد عبد المجيد" 31 سنة عامل ومقيم بالمطرية، مصاب بجرح بالجانب الأيسر، و"محمد أحمد عبد الحميد الشلقانى" 29 سنة سائق "نجل عمة الثالث" ومقيم بالمطرية، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناجيه اليسرى، وتم نقله لمستشفى السلام بالقاهرة، وتوفى فور وصوله المستشفى.

كما تبين أن سبب المشكلة نشوب مشادة كلامية بين الطرفان لقيام الأول بالتعدى على زوجته وطردها من مسكن الزوجية، ولدى قيام شقيقها الثالث بمعاتبته تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلاً منهما على الأخر وقام الأول بالتعدى على الرابع بسلاح أبيض "سكين " محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة والآداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 582 جنح قسم الخانكة لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة العامة.