مركز دراسات تونسى ينظم مؤتمرا إقليميا حول التحديات الأمنية بشمال إفريقيا

ينظم المركز الدولى للدراسات الإستراتجية الأمنية والعسكرية التونسى برئاسة بــدرة قعلــول، المؤتمر الإقليمى الثانى حول "التحديات الأمنية فى شمال إفريقيا" 25 فبراير الجارى بأحد فندق تونس، وذلك فى إطار الحرص على توحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية التى تواجهها منطقة شمال إفريقيا واستكمالا لأعمال الملتقى الإقليمى الأول الذى نظمه المركز بعنوان "تداعيات نشر التنظيمات الإرهابية فى شمال إفريقيا و جنوب المتوسط " بتاريخ 25 ديسمبر الماضى والذى تمخضت عنه جملة من المقترحات .

وأكدت رئيسة المركز الدولى للدراسات الإستراتجية الأمنية والعسكرية بدرة قعلول أن المركز وجهت الدعوة لعقد المؤتمر لإنجاح و إثراء أشغال الملتقى الإقليمى الثانى حول التحديات الأمنية فى شمال إفريقيا.

وسيضم الملتقى عدد من العسكريين والأمنيين من بلدان شمال إفريقيا تونس، مصر، الجزائر، المغرب، ليبيا و الجامعة العربية ، وستكون المحاور كالتالى: أهم استراتجيات مجابهة التحديات الأمنية فى منطقة شمال إفريقيا، وتأثير التحديات الأمنية والتدخل العسكرى الأجنبى على التوازن الإقليمى فى منطقة شمال إفريقيا، وملامح المنظومة الاستعلامية المتكاملة والشاملة والميدانية الموحدة لدول المنطقة.

ويشارك فى الملتقى عبد الحميد كرود رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطنى، أحمد ميزاب دكتور ورئيس اللجنة الجزائرية-الإفريقية للسلم والمصالحة بالجزائر، مصطفى الصايج دكتور وأستاذ محاضر بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية الجزائر ،و عبد الغنى هامل المدير العام للأمن الوطنى الجزائرى، شكيب جوهرى نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والجالية بالخارج عن مجلس الشعب الوطنى.

ويشارك من مصر، محمود خليفة اللواء أركان حرب ومستشار الأمين العام للجامعة العربية فى الشئون العسكرية، ممثل عن وزارة الدفاع المصرية ، ومن المغرب ممثل عن وزارة الدفاع المغربية، ومن موريتانيا، عبد الودود ولد عبد الله ، وزير داخلية سابق بموريتانيا.